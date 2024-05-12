Очередной, десятый уже по счету американский танк «Абрамс» уничтожен на Украине. На этот раз отличился беспилотный летательный аппарат «Гранат-4», разработанный НПО «Ижевские беспилотные системы», которое входит в концерн «Калашников».

Отмечается, что «Гранат-4» был впервые задействован для проведения разведки и отлично справился с задачей. Он обнаружил движущуюся боевую машину, отправил координаты, а также подсветил цель. Благодаря этому российские артиллеристы точно поразили танк корректируемым снарядом «Краснополь».

В концерне «Калашников» раскрыли технические характеристики БПЛА «Гранат-4». Этот разведывательный дрон может вести наблюдение за противником с дистанции до 70 километров, он оснащен тепловизором, видеокамерой, цифровой фотокамерой, а также оборудованием для активного мониторинга. Как показал эпизод с “Абрамсом”, беспилотник отлично работает во взаимодействии с артиллерийскими подразделениями ВС РФ.