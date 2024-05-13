Телеграм-канал «Изнанка» показал видео уничтожения группы операторов БПЛА в населенном пункте Мыловое.

Отмечается, что противник выехал на огневую позицию, но совершил серьезную ошибку, сконцентрировав большое количество техники на одном участке. Ее моментально обнаружил разведывательный беспилотник ВС РФ, оператор которого отправил координаты на командный пункт.

Прилет был зафиксирован практически сразу. Боевики ВСУ обнаружили опасность и начали в экстренном порядке убирать автомобили в лес, однако было уже поздно. В результате атаки ВС РФ уничтожили две машина с пусковыми установками для БПЛА и не менее 25 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, ликвидированы 7 операторов дронов. При этом эффект взрывов существенно усилила мощная детонация большого количества барражирующих боеприпасов противника.