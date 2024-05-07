Российская армия нанесла артиллерийский удар по штабу Вооруженных сил Украины в Харьковской области во время офицерского совещания. Соответствующие кадры с моментом удара российской артиллерии были опубликованы в Телеграм-канале «Фронтовая птичка».

Российские разведчики обнаружили при помощи беспилотного летательного аппарата место сбора украинских офицеров в окрестностях населенного пункта Липцы в Харьковской области.

«Проводили разведку местности и обнаружили 2 единицы автомобильного транспорта в лесопосадке, после чего туда подъехали ещё 2 машины. Насчитали мы до 16 человек, они построились под ветками и что-то бурно обсуждали», – пишет автор Телеграм-канала.

Командование ВС РФ приняло решение помешать полевому совещанию украинских офицеров. По району полевого штаба ВСУ был нанесен массированный артиллерийский удар гаубицей 2А65 «Мста-Б» и орудием 2А36 «Гиацинт-Б». После серии прилетов оператор разведывательного дрона зафиксировал сильный пожар и задымление местности.