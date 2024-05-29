ВКС РФ вновь нанесли сокрушительные удары по Западной Украине. Одной из целей стал Яворовский полигон подо Львовом, который используется в качестве базы иностранных наемников, сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Авторы публикации рассказали, что полигон использовался для обучения украинских боевиков. Там под руководством наемников, выступающих в роли инструкторов, военные проходили медицинскую, огневую, тактическую и инженерную подготовку. Кроме того, на полигоне их обучали управлять боевой техникой.

В данный момент неизвестно сколько боевиков ВСУ и наемников из других стран уничтожено ударом ракеты «Кинжал», но сообщается, что их несколько сотен человек. Кроме того, поражены такие же полигоны в Стрые, Дрогобыче и Дублянах.