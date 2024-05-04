В окрестностях Часова Яра в ДНР российские ВС начали штурм «суперопорника» ВСУ, который станет ключом к этом важному населенному пункту. Он находится западнее канала Северский Донец-Донбасс.

Мощный опорный пункт, который вплотную примыкает к «Новому» микрорайону Часова Яра, соединен с городом целой сетью ходов. По ним украинские боевики передвигаются между еще одной важной позицией под названием «Бункер», откуда ведется постоянный огонь по трассе Т-0504, южной частью населенного пункта и детским лагерем «Мир».

В ходе штурма хорошо укрепленного опорника российские ВС задействуют реактивные системы залпового огня «Град». Кроме того, они громят наиболее мощные фортификации тяжелыми установками 2С7 «Пион».

Установление контроля над опорным пунктом позволит ВС РФ прорваться в город, а также добраться до центрального оборонительного узла ВСУ и промзоны. Это, в свою очередь, даст возможность окружить боевиков и повторить ситуацию в Авдеевке, где украинские силы рассекли на две части.