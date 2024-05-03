ВС РФ практически полностью разгромили подразделения украинской армии в Архангельском и освободили большую часть этого населенного пункта. Об этом сообщил портал «Русская весна».

Поселок находится на Авдеевском направлении. Украинские ВС отступили сюда после ряда неудач и потери Очеретино, однако надолго закрепиться не сумели. Теперь ВС РФ могут продолжать освобождать новые территории.

Ранее подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Киев продолжает терпеть одно поражение за другим, несмотря на пакеты военной помощи. Вооружение, передаваемое на Украину Западом, уже не способно помочь ВСУ что-либо изменить, так как российские военные уверенно продвигаются вперед.