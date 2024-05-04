На Купянском направлении российские войска освободили населенный пункт Котляровка. Отличились бойцы 1-й танковой армии, занявшие село, подавив сопротивление противника.

Отмечается, что залог успеха в этом населенном пункте создали бойцы из подразделений 47-й дивизии. Они два дня назад сумели прорвать сразу несколько оборонительных линий ВСУ. Эти бреши предрешили исход боевых действий за Котляровку, которая теперь находится под контролем ВС РФ.

Эксперты отмечают, что теперь российские войска могут продолжать продвижение к Купянску. Это стратегически важное направление, которое Киев пытается удерживать любыми силами, однако ВС РФ действуют максимально эффективно и прорывают оборонительные порядки врага.

Ранее эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что ВС РФ вряд ли станут штурмовать в лоб такие крупные города, как Запорожье и Харьков. Они попытаются окружить их, чтобы изолировать подразделения противника.