Российские военные нанесли удар по украинскому штабу оперативного командования «Юг». Такую информацию сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно сводке оборонного ведомства страны, штаб противника был поражен совместными усилиями оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Кроме того, как сообщили в Минобороны РФ, средства российской ПВО поразили беспилотные летательные аппараты ВСУ, пять единиц управляемых авиационных бомб Hammer и РСЗО «Ураган».

Отмечается, что подразделение российской группировки войск «Центр» улучшили свое тактическое положение. Бойцы группировки «Центр» нанесли удар по 24-й и 100-й механизированных бригад и 142-й пехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктах Ленинское, Керамик и Очеретино в Донецкой Народной Республике.

Также более выгодные рубежи заняли бойцы российских группировок «Восток», «Запад» и «Юг», нанеся поражение подразделениям противника. А группировка войск «Днепр» нанесла огонь 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты.