Во время массированного удара во объектам на Украине ночью и утром 26 мая ВС РФ вновь атаковали военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области. Об этом РИА Новости сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Именно этот аэродром Киев пытается подготовить к приему истребителей F-16, которые западные страны обещают поставить на Украину в июне-июле текущего года. Однако периодические прилеты мешают сделать это.

Кроме того, ракетный удар нанесен и по полигону в том же Староконстантинове, который Киев использует для хранения военной техники и для обучения боевиков ВСУ.

Еще одна атака в Хмельницкой области поразила подстанцию в населенном пункте Константинов. Атака сопровождалась сильнейшей вторичной детонацией. Из-за этого в городе отключилась подача электричества, сообщили местные жители.

Напомним, взрывы в ночь на 26 мая гремели также в Киевской и Житомирской областях.