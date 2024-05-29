Российская армия нанесла серию результативных ударов по объектам ВС Украины, расположенных на территории Львовской области. В результате ракетных ударов было ликвидировано около 300 офицеров НАТО. Подробности удара ВС РФ по западному региону Украины сообщают авторы Телеграм-канала «Военное дело».

«Офицеры НАТО ликвидированы на Яворовском полигоне во Львовской области. Ракетный удар нанесен по командному пункту, учебному центру и общежитию, в котором находились около 200 украинских военных», – пишут авторы Телеграм-канала.

Сообщается, что на территории Яворовского полигона находились иностранные инструкторы из Нидерландов и Бельгии. Также серия ударов ракетами «Кинжал» была нанесена по объектам украинской армии, расположенных в окрестностях населенных пунктов Дрогобыч, Стрый и Дубляны. По предварительным данным, количество потерь среди офицеров НАТО и иностранных наемников ВСУ в результате российских ракетных ударов составило около 300 человек, включая тяжелораненных.