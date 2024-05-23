Вооруженные силы России форсировали канал Северский-Донецк-Донбасс, протекающий южнее от Часова Яра. Такую информацию передает Телеграм-канал «Шепот Фронта». Авторы поста сообщили, что российские военные уже вытесняют противника из микрорайона «Новый».

«Сообщают, что уже обрабатывают микрорайон Новый!» – говорится в посте.

На востоке города произошли тяжелые сражения, в ходе которых российским бойцам удалось расширить свою зону контроля. Кроме того, наши войска могли занять позиции на юге населенного пункта в лесном массиве.

С южной стороны от микрорайона «Канал» российским военнослужащим удалось северную часть заказника Ступки-Голубовские-2.

По неподтвержденной информации, на северной окраине микрорайона «Канал» украинским силам удалось закрепиться в районе дач, а российские бойцы вынуждены были отойти.

Известно, что ВСУ направили к Часову Яру Натовские БМП и французские колесные танки.