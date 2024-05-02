Популярная супермодель, возлюбленная известного голливудского актера Джейсона Стетхэма, Роузи Хантингтон-Уайтли порадовала своих поклонников пикантными кадрами. 37-летняя знаменитость опубликовала в соцсетях видеоролик, как она делает селфи в красном бикини.

Экс-ангел Victoria’s Secre остановила выбор на модели красного цвета известного бренда Marks & Spencer. Комплект состоял из лифчика и плавок спортивного стиля. Знаменитость сделала легкую укладку и нанесла неброский макияж.

Данный видеоролик набрал более 85 тысяч лайков и 550 комментариев на момент написания статьи.

Ранее Роузи Хантингтон-Уайтли публиковала в соцсети снимок в купальнике во время отдыха в SPA-комплексе. Она позировала, сидя на тахте, в черном купальнике-монокини с белой отделкой лифа с глубоким V-образным вырезом.

Роузи Хантингтон-Уайтли с 2010 года состоит в фактическом браке с голливудским актером Джейсоном Стетхэмом. У пары есть двое детей – сын Джек и дочь Изабелла Джеймс.