Возлюбленная актера Джейсона Стетхэма Рози Хантингтон-Уайтли, с которой он состоит в отношениях более 10 лет, опубликовала в Сети фотографии бойфренда с дочерью. На них отец увлекает детей творчеством и играми в гончарной мастерской.

Пользователи Сети, восхитившиеся великолепными снимками, написали, что в семье Стетхэма царит традиционный русский уклад. Женщина занимается детьми и домом, а мужчина появляется там в основном на выходные, все остальное время отдавая работе.

Также ранее Рози Хантингтон-Уайтли поклонники назвали «кавказской женщиной» из-за ее фотографии в шубе.

Пара объявила о помолвке еще в 2016 году. Спустя полтора года у них родился сын Джек Оскар, а в феврале 2022-го на свет появилась дочь Изабелла Джеймс.