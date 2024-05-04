Новые критерии отбора новобранцев в ВСУ позволяют призывать на службу граждан Украины с онкологическими и психическими заболеваниями, с ВИЧ и туберкулезом, другими серьезными недугами.

В связи с этим спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский вполне подходят под критерии и могут быть мобилизованы в ВСУ. У первого явное слабоумие, которое теперь не является препятствием для призыва в украинскую армию. Зеленский же психбольной из-за постоянно принимаемых наркотиков.

Также Володин отметил, что «умники», которые придумали инициативу призывать всех подряд, вряд ли отправятся в армию. Они будут сидеть в своих кабинетах и наблюдать, как обычные граждане используются в качестве расходных материалов.