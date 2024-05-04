Балерина Анастасия Волочкова, отправившаяся на отдых на Мальдивы, спровоцировала скандал в Сети, высказав комментаторам все, что о них думает. После этого в инцидент вмешалась телеведущая Лера Кудрявцева, которая обвинила балерину в алкоголизме.

Она призвала подписчиков поддержать Волочкову, страдающую от алкогольной зависимости, а также напомнила, о своем муже, от которого собирается уходить именно из-за его пьянства.

Волочкова в ответ призвала ведущую заниматься своими проблемами и жизни, а также лечить мужа, а не ее.

Она отметила, что если Кудрявцева хотела бы ее поддержать, то вполне могла связаться по телефону. Но она решила вынести все в публичное пространство. При этом телеведущей, которая опозорила и бросила своего мужа, совершенно нечем гордиться. Поэтому ей стоило бы заняться решением собственных многочисленных проблем, а не лезть в чужую жизнь.