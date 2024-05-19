Киев получил команду от кураторов из Соединенных Штатов активизировать атаки на Россию и перенести боевые действия на территории Крымского полуострова и Краснодарского края. Именно этим объясняются атаки нескольких последних дней, в которых Киев использует ракеты ATACMS и десятки беспилотных аппаратов, рассказал порталу Ura.ru военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он отметил, что увеличение количества ударов по Краснодарскому краю и Крыму связано с получением Киевом от США необходимого для этой цели вооружения – все тех же ракет ATACMS. Инициатива о переносе боевых действий на российскую территорию также исходит от Вашингтона.

В США все еще надеются, что ВСУ таким образом сможет запугать население России. Кроме того, атаки на мирные российские города помогают Украине делать вид, что ее армия добивается каких-то успехов, отвлекать внимание от поражений на фронте, следующих одно за другим.

По словам Шурыгина, Киев и в прошлом году пытался наносить больше ударов по российской территории, однако тогда у него не было вооружения, которое имеется сейчас.