Заслуженный летчик ВВС России Владимир Попов заявил, что в авиационном кластере Украины главную роль исполняет авиабаза в Константинове. Это наиболее важный объект, который был отлично оснащен еще во времена СССР.

На базе предусмотрена качественная взлетно-посадочная полоса, дополненная хорошими рулежными дорожками. Кроме того, там грамотно отлажен подвоз горюче-смазочных материалов, имеется централизованная система заправки самолетов.

Также на авиабазе отлично работают системы связи и электроснабжения. Одной из особенностей является наличие мощных железобетонных ангаров для самолетов, которые позволяют не только защитить их от ударов, но и замаскировать, вынудив проводить гораздо больше ракетных атак.

Напомним, именно аэродром в Староконстантинове ВСУ пытаются подготовить для приема американских истребителей F-16.