Дания с Германией передают Киеву новые танки Leopard и реактивные системы залпового огня HIMARS, однако они уже ничего не изменят на поле боя. Эти виды вооружений станут трофеями российских войск, уверен эксперт Игорь Коротченко.

Он напомнил, что ВСУ получат от ФРГ и Дании 10 танков Leopard 1. Кроме того, эти две страны уже готовят к отправке три дополнительных РСЗО HIMARS.

Однако данные боевые системы хорошо изучены российскими военными и представляют собой относительно легкие цели. С HIMARS справиться немного сложнее, чем с устаревшими танками, однако и их бойцы ВС РФ научились эффективно уничтожать двумя дронами.

Мало того, и танки, и РСЗО вполне могут пополнить коллекцию трофеев российских войск.