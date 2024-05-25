Система предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае могла быть атакована американскими ATACMS, предположил военный эксперт Олег Глазунов. Он отметил, что Киев мог использовать и беспилотники, однако они вряд ли нанесли бы столь мощный удар.

«Это значимый большой объект. Это объект, который предназначен для того, чтобы контролировать воздушное пространство и информировать о ракетно-ядерном ударе», – рассказал Глазунов, отметив, что СПРН находится достаточно далеко от линии соприкосновения.

Если ВСУ ударили по этому объекту и точно знали, где он находится, их разведка работает весьма эффективно, отметил эксперт. А если так, то вполне можно ожидать атак и на другие стратегически важные объекты на территории России. Поэтому необходимо проявлять крайнюю степень внимательности и бдительности.