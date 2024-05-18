Украинские ВС планируют переброску в Харьковскую область резервных сил для сдерживания наступления российских войск. Об этом порталу News.ru рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Он отметил, что Киев может насобирать до 25 тысяч боевиков, используя полицию, пограничников, а также отряды территориальной обороны.

Переброска будет осуществляться скорее всего с Часова Яра, а также с Херсонского направления.

Ранее о передислокации резервных сил ВСУ сообщило испанское издание El Pais. Авторы публикации пояснили, что Киев отправил в Харьковскую область подразделения с Донецкого направления, а также резервы, которые находились в глубоком тылу. Также стало известно о переброске под Харьков отрядов специального назначения ГУР при Минобороны Украины.