Полное освобождение Клещеевки обеспечивает российским войскам превосходство над противником, а также открывает путь к остальным населенным пунктам ДНР. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Он пояснил, что Клещеевка была одним из самых мощных укрепрайонов ВСУ, так как это господствующая высота. Бои за нее оказались ожидаемо тяжелые, так как противник зубами цеплялся за каждый метр, не желая оставлять столь стратегически важный для себя населенный пункт. Однако ВС РФ все же освободили его и выбили ВСУ.

Одной из причин, по которым Киеву не удалось удержать контроль над Клещеевкой, аналитик назвал наступление российских войск в Харьковской области. ВСУ пришлось отправлять туда дополнительные силы, ослабляя оборонительные порядки в ДНР.