Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли пойдет на мирные переговоры даже под давлением Запада, считает военный эксперт Виктор Баранец. На «Радио 1» он объяснил, что Киев не захочет отказываться от тех условий, которые выставляет в так называемой «формуле мира».

Главным таким условием является выход Украины на границы 1991 года. То есть, для начала переговоров РФ должна не только вывести свои войска из Запорожской и Херсонской областей, но и «вернуть» Донбасс и Крым.

Москва на условия Киева тоже не пойдет, она намерена выполнить все цели специальной военной операции.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Киев сам вышел из переговорного процесса в 2022 году. Россия же никогда от переговоров не отказывалась. Однако Зеленский сам себе запретил идти на дипломатическое урегулирование конфликта на законодательном уровне.