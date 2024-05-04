Диверсионная группа ВСУ, пытавшаяся подойти вплотную к границам Белгородской области, уничтожена реактивными системами залпового огня «Град», сообщает РИА Новости.

Российский артиллерист с позывным «Соната» на видео рассказал, что его подразделение выдвигается в сторону границы, где заметили группу боевиков противника. При этом в их составе были операторы БПЛА.

«Сейчас мы их будем наказывать», — сообщил боец.

Он предположил, что военнослужащие ВСУ готовили очередную провокацию. А также отметил, что украинское командование совершенно не жалеет людей. Ведь все подобные попытки как пресекались, так и будут пресекаться впредь. Поэтому вылазки к границе России – это билет в один конец для диверсантов и командование не может этого не понимать.