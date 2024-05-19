Российский прапорщик Радион Санчат спас пятерых тяжелораненых бойцов ВС РФ, рискуя собственной жизнью. Об этом сообщило Минобороны России.

Прапорщик медслужбы отказывал первую помощь получившим ранения бойцам прямо на поле боя. Также он обеспечивал прикрытие российских подразделений в ходе освобождения одного из населенных пунктов.

В одном из сражений Санчат вынес на себе пятерых тяжелораненых бойцов, находясь под интенсивным огнем вражеской артиллерии. Военнослужащие не могли передвигаться самостоятельно, поэтому он выносил их в безопасное место и там оказывал первую медицинскую помощь.

После этого прапорщик на санитарном автомобиле доставил бойцов в полевой госпиталь, где они получили всю необходимую помощь.