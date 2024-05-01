ВС Украины бегут из населенного пункта Работино, бои за которых продолжались с лета прошлого года. Сейчас ВС РФ проводят зачистку населенного пункта, рассказал военный корреспондент Александр Зимовский.

Он сообщил «МК», что боевики ВСУ вынуждены прятаться в остатках окопов и фортификаций, так как закрепиться им негде до города Орехова. В Работино после ожесточенных домов не осталось ни одного уцелевшего дома, поэтому устроить позиции для обороны противнику просто негде.

Военный корреспондент Александр Коц добавил, что пока рано говорить о полном освобождении Работино, так как некоторые очаги сопротивления ВСУ на территории села остались. Но их подавление – это только вопрос времени.

Работино и Вербовое – два населенных пункта в Запорожской области, которые Киеву удалось взять под контроль в ходе масштабного контрнаступления. Однако ВС РФ постоянно выбивали их оттуда, не давая возможности продвигаться дальше.