Воздушно-космические силы Российской Федерации продолжают наносить удары по выявленным местам дислокации украинских военнослужащих на фронте. Военкор Руслан Татаринов сообщает в своем Телеграм-канале «Шепот Фронта» о ликвидации личного состава целого взвода ВСУ под Белогоровкой в ЛНР.

«Сообщают о полном уничтожении взвода под Белогоровкой из Житомирской области… Все 42 солдата украинской армии уничтожены бомбовыми ударами ФАБ…», – написал военкор.

По его словам, ликвидированный взвод Вооруженных сил Украины состоял из военнослужащих возрастной группы старше 55 лет. Удары по выявленным местам дислокации украинских военнослужащих были нанесены фугасными авиационными бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о ракетном ударе ВС РФ по штабу украинской армии, расположенному в центральной части Одессы. Местные жители сообщают минимум о трех мощных взрывах.