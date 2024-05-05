На Украине ликвидирован друг и соратник бывшего президента страны Петра Порошенко Дмитрий Лысенко. Об этом военный корреспондент Руслан Татаринов сообщил в своем Telegram-канале «Шепот фронта».

«Сообщают о ликвидации лучшего друга Порошенко, Дима Лысенко… Прилёт ответного дрона», — написал военкор.

Он отметил, что Лысенко поддерживал Порошенко, разделял его жизненные ценности, а также долгие годы был одним из самых верных соратников.

Лысенко ликвидировали на территории Донецкой Народной Республики, когда он выполнял свои боевые задачи. Где именно это произошло, не сообщается.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ с начала СВО потеряли 31 тысячу человек. Это заявление высмеяли даже западные партнеры Киева, отлично понимая, что это сильно заниженное число потерь.

По данным Минобороны РФ, только с начала 2024 года ВСУ потеряли 111 тысяч боевиков.