Одно из самых крупных металлургических предприятий ДНР оказалось под контролем ВС РФ. Военный корреспондент Александр Сладков уточнил, что речь идет об огнеупорном заводе в Красногоровке, что в 100 километрах от Мариуполя.

Сладков разместил в своем Telegram-канале видео, на котором российские военнослужащие устанавливают над предприятием флаг РФ.

Красногоровский огнеупорный завод на протяжении длительного времени оставался одним из самых мощных укрепрайонов украинских войск. Однако теперь они выбиты с территории предприятия.

Завод работает с 1899 года, то есть еще со времен Российской Империи. Это одно из самых крупных промышленных предприятий на всей территории Донбасса.

Напомним, ранее ВС РФ также выбили боевиков ВСУ из населенного пункта Архангельское в ДНР и из Котляровки на Купянском направлении.