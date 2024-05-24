Украинские заключенные, за счет которых власти страны решили пополнить ряды ВСУ, понесут большие потери и будут массово сдаваться в плен, рассказал военный корреспондент Александр Сладков.

Он пояснил, что заключенным требуется уверенность в своем будущем статусе, однако об этом и речи быть не может. Страна уверенно катится в тартарары, ВСУ на линии фронта несут колоссальные потери. Даже если новоявленные «штрафники» и выживут, вряд ли кто-то даст им свободу. Скорее всего, снова придется отправляться за решетку.

По мнению Сладкова, власть на Украине после конфликта сменится и новые руководители могут проигнорировать те законы, которые подписывал Зеленский. Кроме того, заключенных будут забрасывать на фронт безо всякой подготовки, поэтому у них останется лишь один выход.