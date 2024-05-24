Изображение сгенерировано при помощи нейросети и опубликовано для иллюстрации на discover24.ru

Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские заключенные, за счет которых власти страны решили пополнить ряды ВСУ, понесут большие потери и будут массово сдаваться в плен, рассказал военный корреспондент Александр Сладков.

Он пояснил, что заключенным требуется уверенность в своем будущем статусе, однако об этом и речи быть не может. Страна уверенно катится в тартарары, ВСУ на линии фронта несут колоссальные потери. Даже если новоявленные «штрафники» и выживут, вряд ли кто-то даст им свободу. Скорее всего, снова придется отправляться за решетку.

По мнению Сладкова, власть на Украине после конфликта сменится и новые руководители могут проигнорировать те законы, которые подписывал Зеленский. Кроме того, заключенных будут забрасывать на фронт безо всякой подготовки, поэтому у них останется лишь один выход.

«Есть большая вероятность, что они побегут, причем не в сторону Украины, а в плен», — заявил Сладков.