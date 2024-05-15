В издании RT военный корреспондент Андрей Руденко заявил, что ВС Украины могут больше не рассчитывать на какие-либо успехи в ходе боевых действий.

«ВСУ растратили весь потенциал, бездарно кинув под нож лучших. Чтобы удержаться в перспективе 6—12 месяцев, им придётся ужаться территориально, нет другого варианта избежать глобального прорыва наших войск», – заявил военкор.

Также он отметил, что ВСУ на фоне постоянных провалов будут наносить все новые удары по мирным российским городам. Понимая безысходность ситуации, Киев окончательно перейдет к открытому террору и будет с благословения западных кураторов атаковать нефтеперерабатывающие заводы в РФ и гражданское население.

Запад, по словам военкора, окажет полное содействие Украине в проведении тотальной мобилизации. Поэтому совсем скоро возможно возвращение из-за границы всех, кто сумел сбежать от службы в ВСУ. К лету их число составить 100 тысяч человек. К ним также прибавится около 20 тысяч заключенных.