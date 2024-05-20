В Сети появились видеозаписи уничтожения позиций ВСУ и западной бронетехники FPV-дронами ВС России. Опубликовал их военный корреспондент RT Филипп Прокудин.

Он отметил, что наиболее эффектными получились кадры уничтожения боевой машины пехоты Marder немецкого производства. После попадания по ней беспилотника раздался мощнейший взрыв, после чего БМП разнесло в щепки. По мнению бойцов, сдетонировал боекомплект.

Инструктор операторов БПЛА с позывным «Золотой» рассказал, что 1-я Славянская бригада осуществляет боевую работу на Донецком направлении. Но проводить атаки с применением дронов там становится все сложнее, так как участок фронта переполнен средствами радиоэлектронной борьбы. Именно поэтому бойцам приходится постоянно адаптироваться к этому, находить новые маршруты полета беспилотников, изменять частоты.