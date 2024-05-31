Разрешая Украине наносить удары по РФ натовским оружием, Запад демонстрирует, что пойдет на все ради достижения своей цели. Он провоцирует явную эскалацию конфликта, и при этом полностью игнорирует огромные потери Украины, написал военный корреспондент Семен Пегов.

Он отметил, что действия Запада – это очередная проверка России на прочность. На днях был нанесен удар по системе предупреждения о ракетном нападении «Воронеж-ДМ», за которых США лишь слегка «пожурили» Украину. Теперь речь зашла об атаках вглубь РФ дальнобойным западным вооружением.

Летом стоит ждать усиления провокаций от Украины и Запада, считает военкор. Он уверен, что остановить НАТО поможет только ядерный ультиматум. По-другому США и их союзники вряд ли что-то поймут.