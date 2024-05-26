Военный корреспондент Александр Коц высказал опасение, что США могут полностью пересмотреть вопрос поставок на Украину оружия. Они поймут, что танки и пушки не демонстрируют требуемой эффективности и начнут накачивать Киев сотнями тысяч дешевых FPV-беспилотников.

«Если в США поймут, что им дешевле, условно говоря, не Abrams и М777 поставлять Украине со 155-миллиметровыми снарядами, а комплектующие для FPV, либо уже готовую продукцию», – заявил военкор.

Он пояснил, что при наличии большого количества дронов можно полностью перекрывать зоны ответственности, разрушать логистику.

Сейчас ни у одной из сторон нет преимущества в количестве БПЛА, отметил Коц. Но при этом он подчеркнул, что благодаря более мощным ретрансляторам, украинские дроны все же имеют большую дальность полета.