Беспорядочные удары ВСУ по Белгороду, из-за которых жители всего региона перестали игнорировать сигналы ракетной опасности, стали одной из главных причин наступления ВС РФ в Харьковской области.

Военный корреспондент «КП» Александр Коц рассказал, что белгородцы регулярно интересовались, сколько можно терпеть террористические атаки. Но потом в городе начали появляться машины с тралами для разминирования и автомобили с новыми тактическими знаками, жители поняли, что операция по созданию «санитарной зоны» начнется совсем скоро.

В течение первых нескольких дней ВС РФ продвигались стремительно, удивляясь лишь полному отсутствию обороны. Потом противник понял, что все серьезно, и начал перебрасывать в Харьковскую область крупные резервы. Сейчас под Липцами и Волчанском находится около 30 батальонов, еще 20 ждут своей очереди и вскоре там появятся.

Также ВСУ перебросили туда практически все подразделения элитного спецназа ГУР для «цементирования обороны». Однако российские бойцы лишь шутят, заявляя, что авиабомбам и артиллерийским снарядам все равно, спецназ перед ними или обычная пехоты.

В Волчанске ВС РФ уже на центральной улице. На кадрах, показанных военкором в Сети, боевики ВСУ отступают по улице Соборной и несут раненых.

Помимо северной части города, о полном контроле над которой ранее заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, ВС РФ заходят также в южную, а с запада приближаются к центральному району, где находится городская администрация.

ВСУ все еще удерживают позиции на другом берегу реки Волчья и пытается готовить контрудар, но у них возникла серьезная проблема – все мосты через водоем взорваны.

Кроме того, идут бои за Липцы. Там небольшое преимущество на стороне ВСУ, так как они удерживают господствующие высоты. Однако выбросить их оттуда – только вопрос времени.