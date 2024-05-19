Продвижение российских войск к Харькову позволит открыть несколько новых направлений для наступления. Однако не стоит забывать о возможном отчаянном сопротивлении ВСУ, рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Он пояснил, что стремительное продвижение ВС РФ заставляет противника в экстренном порядке снимать войска с других направлений и перебрасывать их к Харькову. Поэтому российские подразделения получают возможность усилить давление в том же Часовом Яре или, к примеру, под Херсоном или Запорожьем.

«Харьковская операция может играть роль некоего громоотвода, с помощью которого мы начнём рвать на других направлениях. А с резервами у них не очень хорошо», – пояснил военкор.

Кроме того, освобождение некоторых населенных пунктов дает возможность блокировать логистику ВСУ. Так получилось в селе Старицы, установление контроля над которым позволило перекрыть пути доставки боеприпасов в Волчанск.