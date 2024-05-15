Российские ВС в Волчанске исправили ошибки, которые были допущены в 2022 году, когда город пришлось оставить. На этот раз отлично сработали разведка и ударные подразделения, которые выявляли и уничтожали инфраструктуру ВСУ, рассказал военный корреспондент Юрий Котенок.

Он отметил, что ВС РФ активно пошли в наступление и заставили противника перебрасывать на защиту города дополнительные силы. Тем самым ВСУ сами себя обрекли на серьезные потери, из-за которых вернуть ранее удерживаемые позиции они уже не смогут.

Военкор также отметил, что сейчас в Волчанске находятся не только подразделения ВСУ, но и отряды специального назначения Главного управления разведки. Им помогают предатели из так называемого «Русского добровольческого корпуса» (РДК – запрещенная в России террористическая организация). Но изменить ситуацию, переломить ее в свою пользу они уже не способны.