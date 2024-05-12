Снимки с линии боевого соприкосновения с массовым присутствием американских наемников в рядах Вооруженных сил Украины были опубликованы в Телеграм-канале военного корреспондента Кирилла Федорова.

«Некоторые источники публикуют фотографии, на которых, как они заявляют, амеровские наймиты, воюющие на стороне ВСУ в зоне специальной военной операции», – сообщает военкор.

На опубликованных снимках можно увидеть людей в военной форме Вооруженных сил Украины с нашивками в виде флагов США. Некоторые из американских наемников, судя по оружию и экипировке принимают активное участие в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции в качестве диверсантов и операторов беспилотных летательных аппаратов.

Ранее президент Украины публично заявлял, что в рядах ВСУ присутствуют наемники из 40 иностранных государств. По информации Министерства обороны Российской Федерации, с момента начала специальной военной операции российскими бойцами было ликвидировано более 5 тысяч иностранных наемников.