Принудительная эвакуация людей из Харьковской области, затеянная киевским режимом, не устраивает многих жителей. Они сбегают и тайно возвращаются обратно, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Чтобы снова не попасть под эвакуацию, люди вынуждены ночевать в подвалах домов. Многие вообще уходят в лет и строят там землянки, чтобы спрятаться от местных властей.

Жители большинства районов Харьковской области не собираются никуда уезжать, отметил депутат. Они с нетерпением ждут прихода в регион России и первым делом интересуются, как можно получить российский паспорт.

Напомним, власти Харьковской области в рамках обязательной эвакуации заставляют людей уезжать в другие регионы Украины. Так они якобы обеспечивают их безопасность.