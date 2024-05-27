В боях за населенный пункт Берестовое в Харьковской области, который ВС РФ освободили 26 мая, украинская армия потеряла более полутора тысяч боевиков, рассказал депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«Группировка «Запад» под Берестовым уничтожила более 1,5 тысячи националистов, наемников, огромное количество техники. Нанесен огромный ущерб 77-й бригаде ВСУ», — заявил парламентарий.

Также он отметил, что в плен сдались более 73 боевиков 77-й аэромобильной бригады ВСУ.

Группировки ВС РФ «Север» и «Запад» после освобождения Берестового получили возможность взять в кольцо несколько населенных пунктов, в которых украинские подразделения оборудовали мощные укрепрайоны.

Ранее депутат сообщал, что освобождение населенного пункта Старица позволило нашим бойцам перекрыть снабжение ВСУ в Волчанске. Кроме того, благодаря этому должно существенно уменьшиться количество обстрелов Белгорода.