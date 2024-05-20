Глава польского правительства Дональд Туск заявил, что Варшава больше не намерена пускать на территорию страны мигрантов. Так он прокомментировал новый пакт, принятый Евросоюзом.

Этот документ разработан таким образом, чтобы разделить миграционную нагрузку между всеми странами ЕС. Однако Польша достаточно резко заявила, что не собирается следовать положениям пакта и впускать беженцев.

Согласно документу, за каждый отказ страна должна платить 20 миллионов евро. Однако, по мнению Туска, ЕС не станет накладывать квоты на Польшу, и без того страдающую от наплыва беженцев. За последнее время Варшава зафиксировала 80 тысяч случаев незаконного проникновения в страну.

В 2022 году Польша приступила к строительству забора на границе с Белоруссией. Протяженность этого ограждения составляет 200 километров. Возводится он, чтобы воспрепятствовать проникновению в ЕС мигрантов из соседней страны.