Из районов Харьковской области, которые граничат с Россией, за минувшие сутки вывезено уже больше 4 тысяч человек. Руководитель областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что эвакуация гражданского населения продолжается.

Сейчас власти региона эвакуируют жителей Богодуховского и Чугуевского районов области. 570 человек помогли вывезти волонтеры.

1800 человек эвакуировали накануне, заявил также Синегубов.

Ранее Виталий Ганчев, возглавляющий военно-гражданскую администрацию Харьковской области, заявил, что боевые действия продолжаются. Он призвал жителей набраться терпения и по возможности находиться в укрытиях.

Военный эксперт из Великобритании Александр Меркурис заявил, что наступление ВС РФ – это ответ России на теракты ВСУ в Белгороде и других городах.