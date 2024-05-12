Из районов Харьковской области, которые граничат с Россией, за минувшие сутки вывезено уже больше 4 тысяч человек. Руководитель областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что эвакуация гражданского населения продолжается.
Сейчас власти региона эвакуируют жителей Богодуховского и Чугуевского районов области. 570 человек помогли вывезти волонтеры.
1800 человек эвакуировали накануне, заявил также Синегубов.
Ранее Виталий Ганчев, возглавляющий военно-гражданскую администрацию Харьковской области, заявил, что боевые действия продолжаются. Он призвал жителей набраться терпения и по возможности находиться в укрытиях.
Военный эксперт из Великобритании Александр Меркурис заявил, что наступление ВС РФ – это ответ России на теракты ВСУ в Белгороде и других городах.