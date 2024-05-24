Основатель группы «Земляне» и руководитель «Русской медиагруппы» Владимир Киселев заявил, что старший лейтенант Иван Жарский, уничтоживший немецкий танк Leopard в зоне проведения специальной военной операции, получит специальную премию.

Сейчас медиагруппа разыскивает офицера. Она направила запрос в Минобороны, чтобы военнослужащего доставили в редакцию «Русского радио» для получения премии.

Киселев заметил, что хотя в армии есть различные виды поощрений, денежные знаки пока никто не отменял. Поэтому вознаграждение в них совсем не помещает бойцу. На данный момент премии от «Русской медиагруппы» за уничтожение «Леопардов» получили 10 военнослужащих ВС РФ.

Жарский уничтожил немецкий танк в районе Работино летом прошлого года. Также на его счету американская БМП «Бредли» и шесть БМП-2, уничтоженных в составе подразделения. Старший лейтенант также исполнял роль гида на выставке западной трофейной техники на Поклонной горе в столице.