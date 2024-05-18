Известный российский актер Виталий Гогунский стал гостем радиостанции «Юмор FM». Звезда молодежного ситкома «Универ» рассказал, почему решил сняться в продолжении сериала – «Универ. 13 лет спустя». По его словам, в новом проекте ему удалось воплотить образ своего культового героя Эдуарда Кузьмина в ином свете.

По словам актера, он согласился на роль Кузи, так как в новом проекте смог воплотить свою детскую мечту. Актер рассказал, что ему очень нравился герой романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». И когда ему предложили воплотить на экране Эдуарда Кузьмина, ставшего олигархом, то он согласился, так как увидел параллели между своим героем и героем романа Дюма.

«Было немного волнительно возвращаться после 11-летнего перерыва, но в то же время появился новый опыт, появились новые грани и в моей жизни, и в роли Кузи», – поделился актер.

Кроме того, Гогунский рассказал о казусах, произошедших во время съемочного процесса нового сезона. По его словам, когда необходимо было отыграть с актрисой Анной Хилькевич сцену поцелуя произошло нелепое стечение обстоятельств, вызвавшее смех у артистов. Гогунский отметил, что ему было крайне сложно поцеловать Хилькевич, когда хотелось смеяться.