Виды и типы пожарных лестниц

Пожарные лестницы – металлоконструкции, устанавливаемые на фасады зданий. Нужны для организации доступа пожарных команд к очагу возгорания, рабочих к кровельным ограждениям во время плановых, ремонтных работ. Они же служат эвакуационными выходами на случай ЧС.

По виду это металлическая конструкция, состоящая из вертикальных элементов-тетив, соединенных между собой перекладинами-ступенями из рифленой стали или проката круглого сечения диаметром не менее 2 мм.

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Какими бывают лестницы

Виды и типы пожарных кровельных лестниц регламентируются ГОСТом:

П1-1 – вертикальная, эвакуационная, без ограждения для подъема на высоту не более 6 м состоит из вертикальных элементов, перекладин, комплекта креплений с монтажными уголками с фиксирующими хомутами для монтажа на стену, крепежа.

По ГОСТ минимально допустимая ширина полотна – не менее 600 мм, расстояние между ступенями – не более 350 мм, расстояние от земли до первой ступени – не более 1500 мм. Допустимо дополнять конструкцию выдвижной нижней секцией при условии жесткого ее закрепления в рабочем положении.

П1-2 – с ограждением в виде дуг, жестко приваренных к вертикальным тетивам, площадкой для выхода на кровлю. Расстояние между тетивами – не менее 800 мм (внутреннее), такое же – от края ступени до ограждения. Минимальная длина площадки – те же 800 мм. Для защиты от соскальзывания площадку изготавливают из рифленой, перфорированной стали.

В комплект поставки входят тетивы, крепежные кронштейны для монтажа на стену, дуги ограждения, крепеж для сборки элементов. Лестницы обоих типов поставляются в разобранном виде, с сертификатами, проектной документацией, рекомендациями производителя по монтажу.

Общие требования

Металлические элементы должны быть огрунтованы, покрыты защитными составами. Лестница должна быть надежно закреплена на основании, элементы – жестко соединены между собой. Прочность отдельных элементов проверяют после монтажа металлоконструкции:

Балок крепления – попарно, с навешиванием груза в месте соединения полотна с опорой. Через 2 минуты груз снимают – деформации, растяжения металла быть не должно.

Ограждений (перил) – должны выдерживать нагрузку в 0,54 кН прикладываемую горизонтально, в контрольных точках, удаленных друг от друга не более, чем на 1,5 м (по высоте полотна).

Проверку на прочность проходит и каждая пятая ступень лестницы. Груз в 1,8 кН размещают в центре перекладины и удерживают в течение 2 минут. По итогам проверки составляют протокол испытаний.