Экс-супруга известного композитора Константина Меладзе, певица Вера Брежнева, после того, как покинула Россию, старается любыми способами вернуть былую популярностью. Недавно она снялась в достаточно откровенной фотосессии.

Артистка опубликовала в соцсетях снимки, сделанные в фотостудии. На первой фотографии Вера предстала в джинсовом костюме и белом топе. Следующий снимок был уже достаточно провокационным. Певица сняла весь верх, оставшись в одних джинсах. Она позировала, повернувшись лицом к стене.

«Обожаю это», – подписала Брежнева свою публикацию.

Вера Брежнева получила массу позитивных комментариев от своих поклонников. Многие отметили, что артистка хорошо выглядит, сохранив свою красоту без хирургических вмешательств.

Ранее певица поделилась с подписчиками, что запустила свою фигуру из-за «беспорядочного питания». По ее словам, она «заедала стресс» на протяжении долгого времени. Но она смогла взять себя в руки, занялась спортом, наладила режим, отказалась от вредной пищи.