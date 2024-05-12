В программе концерта «Заезжий музыкант», посвященному 100-летнему юбилею Булата Окуджавы, произошли изменения. С первоначального варианта афиши пропали имена таких артистов, как Иван Ургант, Вениамин Смехов и Елена Коренева. Вдова Окуджавы принесла извинения зрителям, посетившим концерт, за неожиданные перестановки. Об этом сообщает портал MSK1.RU в своем Телеграм-канале.

«Для нас это был такой же шок, как и для вас», – призналась Ольга Окуджава, принося свои извинения в начале концерта зрителям за неожиданные изменения в программе.

По ее словам, решение проводить юбилейный концерт далось им не просто, поскольку о перестановках в программе им самим стало известно только 7-го и 8-го мая. На первом варианте афиши концерта «Заезжий музыкант» были заявлены такие артисты, как Иван Ургант и Елена Коренева, а ведущим вечера должен был быть Вениамин Смехов. Однако в обновленной афише имена Урганта и Кореневой пропали из списка артистов, а ведущим вечера стал Валерий Баринов.