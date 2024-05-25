Сообщения о потасовке военных с гражданскими в курортном районе Аркадия в Одессе прокомментировал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Он выдвинул предположение, что военные намеревались мобилизовать отдыхающих на побережье одесситов и гостей города в ряды ВСУ, но получили жесткий отпор.

Кроме того, есть и еще одна причина – с 2014 года военные на Украине стоят на законом и позволяют себе устраивать что угодно, невзирая на полицию. Не исключено, что это был именно такой случай и гражданским пришлось сопротивляться самим.

Полиция Одессы заявляет, что военные в драке не участвовали. Эту информацию подтверждает и ТЦК (бывший военкомат). Однако на фото явно есть люди в военной форме, поэтому остается только догадываться, кто они.