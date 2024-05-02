Популярный российский блогер и певица Валя Карнавал порадовала своих поклонников новой откровенной фотосессией. Девушка позировала в салоне кабриолета марки BMW стоимостью 11 миллионов рублей. Соответствующие фотографии блогер разместила на своей страничке в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На опубликованных в Сети снимках молодая певица предстала перед поклонниками в облегающем комбинезоне с шортами черного цвета с глубоким вырезом в районе декольте и босоножках. Блогер дополнила свой образ макияжем в естественных тонах и распущенными волосами. Поклонники пришли в восторг от нового образа Вали Карнавал, написав большое количество лестных комментариев.

22-летняя исполнительница позировала на фоне кабриолета BMW M4 эффектного оранжевого цвета, а также внутри салона, отделанного светлой кожей. Примечательно, что стоимость подобного автомобиля начинается с отметки в 109 990 евро (около 11 миллионов рублей – ред.). Некоторые подписчики поздравили Валю Карнавал с новым приобретением. Однако певица не уточнила, является ли автомобиль, использованный для фотосессии ее собственностью.