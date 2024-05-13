Группировка войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации, принимающая участие в боевых действиях в приграничных районах Харьковской области получила новый тактический знак, напоминающий внешним видом скандинавскую руну. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Радиоточка НСН».

«Символ очень сильно напоминает руну для обозначения “Гунгнира” – копья Одина, не знающего промаха», – пишут авторы Телеграм-канала.

Ранее в зоне проведения специальной военной операции группировки войск «Запад», «Восток», «Центр», «Юг» и «Днепр» использовали тактические символы в виде латинских букв Z, V и O. При этом новая группировка российских сил «Север» получила собственную латинскую букву N для быстрой идентификации.

При этом Министерство обороны Российской Федерации пока никак не прокомментировало появление нового тактического символа группировки сил «Север» в виде скандинавской руны.