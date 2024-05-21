В Японии был арестован мужчина, ударивший свою супругу банановой кожурой. 62-летняя женщина заявила в полицию на мужа, который, по ее словам, нанес ей телесные побои при помощи банановой кожуры. Она сообщила, что во время совершения данного поступка мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующую историю опубликовало издание Mothership.

Отмечается, что прибывшие в дом супругов сотрудники полиции получили сопротивление при попытке ареста 59-летнего мужчины. Он не хотел пускать полицию в дом, заявляя, что все происходящее является семейным делом. В ходе беседы, задержанный признался в содеянном.

По его словам, конфликт вообще произошел из-за соседа, припарковавшего свой автомобиль на их участке. Он хотел пойти разобраться с соседом, но супруга начала препятствовать ему в этом. Мужчина будет привлечен к ответственности за домашнее насилие и сопротивление аресту.